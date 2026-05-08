Роспотребнадзор оценил как низкую вероятность мутации хантавируса

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре заявили, что держат на контроле ситуацию с хантавирусной инфекцией, которая может проявляться у людей виде геморрагической лихорадки с почечным синдромом и хантавирусного кардиопульмонального синдрома; вторая форма для россиян не опасна, вероятность мутации первой инфекции низка.

"Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с хантавирусной инфекцией (...). Хантавирусы могут вызывать инфекцию у людей в двух клинических формах: в виде геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусного кардиопульмонального синдрома (ХПС)", - сообщили журналистам в ведомстве.

При этом там отметили, что ХПС (ограничен только Американским континентом) вызывается хантавирусом Андес, который встречается в Северной и Южной Америке, где есть соответствующие условия для его распространения. "Для россиян этот вирус не опасен. В редких случаях он может передаваться воздушно-капельным путем от человека к человеку при близком и длительном контакте", - заявили в Роспотребнадзоре.

"По заключению экспертов Роспотребнадзора, вероятность того, что хантавирусы, вызывающие ГЛПС, начнут мутировать и передаваться от человека к человеку, крайне низкая", - подчеркнули в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что в РФ случаи ГЛПС регистрируется с 1978 года ежегодно, последние 25 лет наблюдается тенденция к снижению уровня заболеваемости. "Эпидситуация по ГЛПС в настоящее время стабильная и контролируемая", - заявили в ведомстве.

Там подчеркнули, что в РФ имеются необходимые отечественные тест-системы для диагностики хантавирусных инфекций, что позволяет оперативно выявить и локализовать случаи заболевания. Лаборатории Роспотребнадзора обеспечены достаточным количеством диагностических тест-систем на хантавирусы.

"В случае завоза хантавирусов, схожих с вариантом Андес, система Роспотребнадзора готова к оперативному выявлению и реагированию. Комплекс мероприятий отработан", - заверили в Роспотребнадзоре.