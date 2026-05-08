Поиск

Роспотребнадзор оценил как низкую вероятность мутации хантавируса

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре заявили, что держат на контроле ситуацию с хантавирусной инфекцией, которая может проявляться у людей виде геморрагической лихорадки с почечным синдромом и хантавирусного кардиопульмонального синдрома; вторая форма для россиян не опасна, вероятность мутации первой инфекции низка.

"Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с хантавирусной инфекцией (...). Хантавирусы могут вызывать инфекцию у людей в двух клинических формах: в виде геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусного кардиопульмонального синдрома (ХПС)", - сообщили журналистам в ведомстве.

В миреВ ВОЗ заявили о низком риске заражения хантавирусомВ ВОЗ заявили о низком риске заражения хантавирусомЧитать подробнее

При этом там отметили, что ХПС (ограничен только Американским континентом) вызывается хантавирусом Андес, который встречается в Северной и Южной Америке, где есть соответствующие условия для его распространения. "Для россиян этот вирус не опасен. В редких случаях он может передаваться воздушно-капельным путем от человека к человеку при близком и длительном контакте", - заявили в Роспотребнадзоре.

"По заключению экспертов Роспотребнадзора, вероятность того, что хантавирусы, вызывающие ГЛПС, начнут мутировать и передаваться от человека к человеку, крайне низкая", - подчеркнули в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что в РФ случаи ГЛПС регистрируется с 1978 года ежегодно, последние 25 лет наблюдается тенденция к снижению уровня заболеваемости. "Эпидситуация по ГЛПС в настоящее время стабильная и контролируемая", - заявили в ведомстве.

Там подчеркнули, что в РФ имеются необходимые отечественные тест-системы для диагностики хантавирусных инфекций, что позволяет оперативно выявить и локализовать случаи заболевания. Лаборатории Роспотребнадзора обеспечены достаточным количеством диагностических тест-систем на хантавирусы.

"В случае завоза хантавирусов, схожих с вариантом Андес, система Роспотребнадзора готова к оперативному выявлению и реагированию. Комплекс мероприятий отработан", - заверили в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Роспотребнадзор назвал стабильной радиационную обстановку в РФ, несмотря на пожар у Чернобыльской АЭС

 Роспотребнадзор назвал стабильной радиационную обстановку в РФ, несмотря на пожар у Чернобыльской АЭС

Росавиация отменила запрет на полеты на юг РФ

Минтранс сообщил, что полеты на юг РФ планируется возобновить после 15:00

Песков назвал удары Киева по гражданской инфраструктуре "проявлением террористической натуры"

 Песков назвал удары Киева по гражданской инфраструктуре "проявлением террористической натуры"

В течение недели военные РФ сбили 6 ракет "Фламинго", "Нептун" и более 4,3 тыс. беспилотников ВСУ

Извещение о приостановке полетов на юг РФ может быть пересмотрено в сторону сокращения срока

СЖР посчитал позорным решение о его исключении из Международной федерации журналистов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2122 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9325 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов