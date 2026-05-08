В ВОЗ заявили о низком риске заражения хантавирусом

Эвакуация пассажиров с подозрением на заражение хантавирусом с круизного лайнера MV Hondius в Кабо-Верде Фото: АР/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о малой вероятности распространения хантавируса, вспышку которого зафиксировали на круизном лайнере MV Hondius, сообщает в пятницу газета Le Figaro.

"Этот вирус действительно опасен, но только для тех, кто уже заразился. Риск для населения планеты остается крайне низким", - сказал журналистам в Женеве представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

На данный момент от хантавируса скончались три пассажира круизного лайнера MV Hondius: супружеская пара из Нидерландов, а также гражданка Германии, умершая на борту 2 мая.

Пять человек сдали положительный тест на хантавирус. Еще три предполагаемых случая заражения пока не подтвердили. При этом в ЮАР сообщали, что у скончавшейся женщины и у британца, который находится в отделении интенсивной терапии в ЮАР, был выявлен штамм хантавируса - вирус Андес. Только этот вид хантавируса передается от человека человеку, подчеркнули в Минздраве страны. Западные СМИ отмечают, что этот штамм распространен в Латинской Америке, в том числе в Аргентине, где начался круиз.

В настоящее время судно, на борту которого находятся около 150 пассажиров, направляется к Канарским островам. Ожидается, что оно прибудет туда в субботу. Испанские власти проведут эпидемиологическое расследование и полную дезинфекцию.