Поиск

В ВОЗ заявили о низком риске заражения хантавирусом

В ВОЗ заявили о низком риске заражения хантавирусом
Эвакуация пассажиров с подозрением на заражение хантавирусом с круизного лайнера MV Hondius в Кабо-Верде
Фото: АР/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о малой вероятности распространения хантавируса, вспышку которого зафиксировали на круизном лайнере MV Hondius, сообщает в пятницу газета Le Figaro.

"Этот вирус действительно опасен, но только для тех, кто уже заразился. Риск для населения планеты остается крайне низким", - сказал журналистам в Женеве представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

На данный момент от хантавируса скончались три пассажира круизного лайнера MV Hondius: супружеская пара из Нидерландов, а также гражданка Германии, умершая на борту 2 мая.

Пять человек сдали положительный тест на хантавирус. Еще три предполагаемых случая заражения пока не подтвердили. При этом в ЮАР сообщали, что у скончавшейся женщины и у британца, который находится в отделении интенсивной терапии в ЮАР, был выявлен штамм хантавируса - вирус Андес. Только этот вид хантавируса передается от человека человеку, подчеркнули в Минздраве страны. Западные СМИ отмечают, что этот штамм распространен в Латинской Америке, в том числе в Аргентине, где начался круиз.

В настоящее время судно, на борту которого находятся около 150 пассажиров, направляется к Канарским островам. Ожидается, что оно прибудет туда в субботу. Испанские власти проведут эпидемиологическое расследование и полную дезинфекцию.

ВОЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рядом с иранским островом Харк замечен возможный разлив нефти

В ВОЗ заявили о низком риске заражения хантавирусом

 В ВОЗ заявили о низком риске заражения хантавирусом

AP узнало, что США сейчас не рассматривают возможность операции против Кубы

 AP узнало, что США сейчас не рассматривают возможность операции против Кубы

Brent подорожала до $101,35 за баррель на новой эскалации вокруг Ирана

Что случилось этой ночью: пятница, 8 мая

В Тегеране заявили, что будут праздновать "великую победу"

 В Тегеране заявили, что будут праздновать "великую победу"

Госдеп США начнет отзывать паспорта у должников по алиментам

Трамп убежден, что Иран хочет сделку с США больше, чем он сам

Трамп заявил, что перемирие США с Ираном все еще в силе

 Трамп заявил, что перемирие США с Ираном все еще в силе

Иранские военные утверждают, что вынудили эсминцы США покинуть Ормузский пролив
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2122 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9325 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов