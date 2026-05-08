Дмитрий Щербинин назначен замминистра обороны РФ, будет курировать информсистемы

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Дмитрий Щербинин назначен заместителем министра обороны РФ, следует из информации, размещенной в пятницу на сайте военного ведомства.

По данным Минобороны РФ, Щербинин будет курировать департамент информационных систем министерства.

Согласно биографии, опубликованной на сайте министерства, Щербинин родился в 1982 году в Перми, с отличием окончил Пермский государственный технический университет (2003), Высшую школу государственного управления РАНХиГС при президенте РФ (2020). Имеет степень "Мастер делового администрирования" международного высшего учебного заведения (2013).

С 1999 по 2005 год работал в сфере ОПК, с 2005 по 2017 год - в коммерческих структурах в сфере информационных технологий.

С 2017 по 2020 год - начальник департамента технологического развития и цифровой экономики в экспертном управлении президента РФ.

С 2020 по 2024 год - заместитель руководителя секретариата первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова (ныне - министр обороны РФ).

С 2024 по 2025 год - советник министра обороны РФ. С 2025 по 2026 год - начальник главного управления цифрового и технологического развития Минобороны РФ. 1 апреля 2026 года указом президента РФ назначен заместителем министра обороны РФ.