РЖД назначили 17 дополнительных поездов в Москву из южных регионов

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - РЖД назначили 17 дополнительных поездов в Москву из южных регионов РФ с 9 по 13 мая в связи с ограничениями авиасообщения, сообщает компания в своем канале в Max.

"Назначили 17 дополнительных рейсов для перевозки пассажиров на южном направлении в связи с ограничениями авиасообщения. Дополнительные поезда отправятся из Новороссийска, Адлера, Минеральных Вод, Волгограда и Астрахани в Москву и обратно", - говорится в сообщении.

Поезд N501/502 из Новороссийска отправится 9, 10, 11 мая в 17:10 мск, N160/159 из Адлера - 9 мая в 16:40 мск и из Москвы - 11 мая в 1:37 мск, N517/518 из Адлера - 10 и 11 мая в 8:09 мск и из Москвы - 12 и 13 мая в 1:30 мск, N455/456 из Минеральных Вод - 10 и 11 мая в 19:40 мск.

Рейс N587/588 из Волгограда отправится 10 мая в 3:15 мск, из Саратова - 10 мая в 10:40 мск, а также отправлением из Москвы 11 мая в 23:59 мск, из Саратова - 12 мая в 18:22 мск, N555/556 из Астрахани - 10 мая в 17:00 мск, далее из Саратова в составе поезда N533/534 Саратов - Москва 11 мая отправлением в 5:35 мск, N533/534 отправлением из Москвы - 12 мая в 14:15 мск.

"Стоимость билетов в эти поезда будет фиксированной. Таким образом, дополнительно предложим пассажирам более 5 тыс. мест. Также увеличили количество вагонов в регулярных составах. На данный момент организовано дополнительно 9 тыс. мест", - уточнили в РЖД.

Кроме того, компания совместно с АНО "Единая транспортная дирекция" Минтранса России организовали перевозки по схеме "автобус+поезд" и в обратном направлении.

"Из городов Грозный, Магас, Владикавказ, Нальчик можно доехать автобусом до Минеральных Вод, а затем пересесть на поезд до Москвы, Санкт-Петербурга или других городов. Из Махачкалы в Астрахань автобусом, далее поездом. Из Элисты в Волгоград автобусом, далее поездом", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в пятницу утром здание филиала "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением, атаковали БПЛА. Из-за этого была приостановлена работа 13 аэропортов: Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя, Элисты. Полеты были возобновлены после 15:00 мск - всего до конца суток запланировано 217 рейсов, заявляли в Минтрансе.

Как сообщил вице-премьер Виталий Савельев на совещании у президента Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ в пятницу вечером, авиасообщение на юге России будет восстановлено в полном объеме в течение ближайших двух-трех дней.