Песков переадресовал Минтрансу вопрос об убытках авиаотрасли из-за ограничений

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Оценкой возможных убытков авиаотрасли в связи с ограничениями, вводимыми в воздушном пространстве, занимаются в правительстве, это не вопрос Кремля, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, в Кремле не могут оценивать эту ситуацию, эту ситуацию могут оценивать только в правительстве, а именно в Минтрансе", - сказал он, когда его спросили, оценивали ли в Кремле убытки, которые могут возникнуть у авиаотрасли в связи с ограничениями воздушного пространства на юге страны, вводимыми до 12 мая.

Он посоветовал адресовать эти вопросы в соответствующие ведомства.

Из-за попадания БПЛА в здание филиала "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением, с 8 мая остановлена работа 13 аэропортов: Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя, Элисты. Решение о сроках возобновления авиарейсов в их направлении - с сокращенной частотой - будет принято в ближайшее время, заявляли в Минтрансе. Росавиация выпустила извещение о прекращении полетов в эти города до 12 мая, в Минтрансе не исключили, что срок будет сдвинут на более раннее время.

Дмитрий Песков Минтранс Росавиация Ростов-на-Дону Кремль
