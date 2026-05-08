В Кремле сообщили, что Путин 9 мая проведет более десяти встреч

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 9 мая проведет более десяти встреч, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Более десяти", - ответил Песков на сообветствующий вопрос журналистов.

Ранее российский лидер встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Путин заявил, что приезд Токаева в Москву на празднования Дня победы показывает уровень отношений с Казахстаном.

"Особенно приятно вас видеть сегодня и завтра. Несмотря на все, что вокруг этого события (Дня Победы) происходит, вы сочли возможным для себя приехать к Москву и быть в эти дни вместе с Россией. Это лучшее доказательство того, на каком уровне находятся отношения между Казахстаном и Российской Федерацией", - сказал президент РФ.