Военные парады прошли в регионах ДФО в День Победы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Военные парады в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли на Дальнем Востоке, сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Главный парад войск ВВО состоялся в Хабаровске. Командовал парадом заместитель начальника ВВО генерал-майор Дмитрий Горбатенко, принимал военный парад исполняющий обязанности командующего войсками ВВО кавалер трех орденов Мужества генерал-лейтенант Михаил Носулев. По площади имени Ленина торжественным маршем прошли рота барабанщиков Уссурийского Суворовского военного училища, рота почетного караула, которая пронесла государственный флаг РФ, копию знамени Победы, знамя Вооруженных Сил России, а также парадные расчеты войск Хабаровского гарнизона, других силовых структур, сводная рота участников СВО, курсанты, кадеты.

"Всего в масштабном военном параде в Хабаровске приняли участие в составе пеших парадных расчетов более 2,6 тыс. человек, в том числе от министерства обороны РФ более 1,6 тыс. военнослужащих", - говорится в сообщении.

Военный парад войск Владивостокского гарнизона принимал командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Виктор Лиина, командовал парадом заместитель командующего ТОФ вице-адмирал Денис Березовский, сообщила пресс-служба ТОФ. По центральной улице Владивостока - Светланской - промаршировали 1,4 тыс. человек в составе 18 парадных расчетов, основная часть которых состояла из военнослужащих Тихоокеанского флота. Особенностью парада стало участие экипажа атомного подводного крейсера "Александр Невский". В каждом из парадных расчетов были военнослужащие, принимавшие участие в СВО и награжденные государственными наградами.

Торжественные шествия войск гарнизонов ТОФ состоялись на Камчатке. На главной площади Петропавловска-Камчатского в парадном строю выстроилось около 900 военнослужащих в составе 12 парадных расчетов, сообщила пресс-служба ТОФ. В Вилючинске, где базируется основная база Подводных сил ТОФ, в парадном строю прошли более 400 моряков-подводников и военнослужащих центра материально-технического обеспечения ТОФ. В городе Елизово по центральной площади прошли около 200 военнослужащих, представляющих морскую авиацию ТОФ, соединение противовоздушной обороны и подразделения ВКС РФ.

Парад Победы прошел в Белогорске Амурской области, где располагается штаб общевойсковой армии ВВО. Это самый маленький город в России из тех, где проводятся парады Победы. В военном параде войск Белогорского гарнизона приняли участие около 700 человек, в том числе от Минобороны России - более 430 военнослужащих, сообщила пресс-служба ВВО.

В Южно-Сахалинске на площади Победы состоялся парад войск 68-го гвардейского армейского корпуса и 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

Более тысячи человек приняли участие в параде на центральной площади Уссурийска Приморского края, торжественным маршем прошел сводный батальон юнармейцев , бойцы мотострелковой дивизии, мотострелковой бригады, артиллерийской, ракетной, зенитной-ракетной бригад, а также сводные женские парадные расчеты, десантно-штурмовая бригада, казаки.

Торжественные мероприятия в честь Дня Победы проходят и в других городах округа. В честь Дня Победы в Якутске состоится военно-патриотическое шествие с участием военнослужащих Якутского гарнизона, правоохранительных органов, военно-патриотических клубов, воспитанников кадетской школы, сообщила пресс-служба правительства Якутии.

Акция "Бессмертный полк" во всех регионах Дальнего Востока, кроме Бурятии, проходит в очном формате. В ряде городов ДФО вечером прогремят праздничные салюты.