Военный парад в честь Дня Победы прошел в Новосибирске

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Военный парад в ознаменование 81-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в Новосибирске на площади Ленина, передает корреспондент "Интерфакса".

Принимал парад командующий 41-й дивизией ПВО, участник СВО генерал-майор Денис Крупин, командовал парадом командир 39-й гвардейской ракетной дивизии, участник СВО генерал-майор Данил Фиофанов.

Открывала торжественное прохождение войск гарнизона рота барабанщиков Сибирского кадетского корпуса, после чего под сопровождение сводного военного духового оркестра Новосибирского гарнизона прошли торжественным маршем военнослужащие Центрального военного округа, войск ПВО и РВСН, курсанты Новосибирского высшего военного командного ордена Жукова училища, Новосибирского военного института войск национальной гвардии, подразделения войск национальной гвардии РФ, ГУ ФСИН по Новосибирской области, ГУ МЧС России по Новосибирской области, ГУ МВД России, а также курсанты Сибирского государственного университета водного транспорта.

Всего на главную площадь города вышло около 1,3 тыс. военнослужащих различных видов и родов войск Вооруженных Сил РФ, силовых структур России, учащихся учебных заведений, в составе парадных расчетов по площади прошли более 150 участников специальной военной операции.

Военная техника в этом году участия в параде в Новосибирске не принимала.

Завершилось прохождение пеших колонн плац-концертом сводного военного оркестра Новосибирского гарнизона.

После парада на площадь Ленина были вынесены увеличенная копия Знамени Победы, копии боевых знамен 17 сибирских дивизий, сформированных в годы Великой Отечественной войны на территории Новосибирской области, прошла колонна ретро-техники.

Затем началось шествие "Бессмертного полка", которое в этом году в Новосибирске проходит как в очном, так и в онлайн формате.