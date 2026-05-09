В МИД Армении заявили, что кризиса в армяно-российских отношениях нет

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В отношениях между Арменией и Россией есть некоторые вопросы, но нет кризиса, заявил замминистра иностранных дел республики Мнацакан Сафарян.

"Армяно-российские отношения имеют долгую историю. В настоящее время есть некоторые проблемы и вопросы, которые мы обсуждаем с нашими российскими коллегами. Я бы не назвал это кризисом", - сказал Сафарян журналистам в субботу в ереванском Парке Победы.

По его словам, все вопросы решаются путем диалога.

"В настоящее время мы находимся в нормальном контакте с нашими российскими коллегами", - заявил замминистра.

В четверг в МИД России был вызван посол Армении, которому заявили о неприемлемости предоставления Владимиру Зеленскому в Ереване трибуны для озвучивания антироссийских угроз.

"Главе дипмиссии было заявлено о категорической неприемлемости предоставления в Армении в рамках недавних мероприятий под эгидой ЕС "трибуны" главарю киевского нацистского режима В.Зеленскому для озвучивания террористических угроз в адрес России", - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

На Смоленской площади подчеркнули, что "в Москве испытывают в этой связи справедливое негодование и считают отсутствие со стороны официального Еревана должной негативной оценки подобного вопиющего поведения упомянутого визитёра несоответствующим партнерскому характеру российско-армянских отношений".