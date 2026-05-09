Более 1,4 тыс. памятников, мемориалов и мест памяти ВОВ обновили в России с 2019 года

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в стране с 2019 года проводится системная работа по благоустройству мемориальных комплексов и воинских захоронений, приведено в порядок более 1,4 тыс. объектов.

"Благоустройство мемориалов и воинских захоронений позволяет увековечивать память о выдающихся подвигах участников Великой Отечественной войны, воспитывать молодёжь на примерах мужества и патриотизма, сохранять преемственность поколений. Это основа для дальнейшего развития страны и бережного отношения к собственной истории", - сказал Хуснулин.

На сегодня с 2019 года было приведено в порядок более 1,4 тыс. таких территорий, подчеркнул он.