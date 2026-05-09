Песков сообщил, что разговор Путина и Трампа пока не запланирован

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Новый разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не запланирован, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли контакт двух лидеров по итогам перемирия на Украине.

"Нет, сейчас нет таких планов", - сказал он.

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".