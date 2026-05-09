Дмитрий Песков заявил, что попыток срыва празднования Дня Победы сегодня не было

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Попыток срыва празднования Дня Победы сегодня не было, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ничего не пытались, все хорошо", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, пытались ли ВСУ сорвать празднование.

4 мая Минобороны РФ заявило, что Россия нанесет ответный массированный ракетный удар по центру Киева, если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы.

