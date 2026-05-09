Военные парады прошли в регионах Сибири в День Победы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Военными парадами и праздничными мероприятиями отмечают День Победы в регионах Сибири.

Военный парад прошел в Новосибирске на площади Ленина, передает корреспондент "Интерфакса". Принимал парад командующий 41-й дивизией ПВО, участник СВО генерал-майор Денис Крупин, командовал парадом командир 39-й гвардейской ракетной дивизии, участник СВО генерал-майор Данил Фиофанов.

Открывала торжественное прохождение войск гарнизона рота барабанщиков Сибирского кадетского корпуса, после чего под сопровождение сводного военного духового оркестра Новосибирского гарнизона прошли торжественным маршем военнослужащие Центрального военного округа, войск ПВО и РВСН, курсанты, подразделения войск Росгвардии, ГУ ФСИН по Новосибирской области, ГУ МЧС России по Новосибирской области, ГУ МВД России. Всего на главную площадь города вышло около 1,3 тыс. военнослужащих различных видов и родов войск.

Затем началось шествие "Бессмертного полка", которое в этом году в Новосибирске проходит как в очном, так и в онлайн формате.

В Красноярске праздничные мероприятия открылись торжественным митингом у Мемориала Победы. Почетными гостями стали фронтовики, труженики тыла, дети войны, участники СВО, сообщает пресс-служба краевого правительства. В церемонии возложения венков и цветов приняли участие представители исполнительной и законодательной власти региона, федеральных структур, ветеранских, общественных и молодежных организаций, религиозных конфессий, военнослужащие, курсанты, поисковики, волонтеры, жители Красноярского края.

В Барнауле в честь Дня Победы прошло торжественное шествие войск Барнаульского гарнизона, сообщает пресс-служба мэрии города. После шествия парадных расчетов по главной площади края прошла колонна ретротехники. В ее составе - мотоциклы, легковые и грузовые автомобили, выпущенные отечественным автопромом до и во время Великой Отечественной войны. В шествии "Бессмертного полка" приняли участие 45 тысяч жителей города. Из Алтайского края на фронт ушли более 500 тысяч человек, почти половина из них погибли.

В Горно-Алтайске участие в акции "Бессмертный полк" приняли 5 тысяч человек, сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак в мессенджере МАХ.

Празднование Дня Победы в Томске традиционно началось с возложения цветов к Вечному огню в Лагерном саду, сообщает пресс-служба мэрии. В церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и представители органов власти.

В Кемерове парад начался в 9:00 по местному времени. Во главе парада традиционно шел танк Т-34, передал корреспондент "Интерфакса". По данным администрации правительства Кузбасса, боевая машина была найдена поисковиками в районе деревни Ловец Невельского района Псковской области весной 2015 года. Кроме того, по главной площади города проехали грузовые машины времен Великой Отечественной войны, артиллерийские установки, включая крупнокалиберные гаубицы и реактивные системы залпового огня типа "Катюша".

В этом году акция "Бессмертный полк" вновь объединила жителей всего Кузбасса, сообщает пресс-служба правительства области. В очном формате участие в шествиях по региону приняли более 330 тысяч человек.