Поиск

Военные парады прошли в регионах Сибири в День Победы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Военными парадами и праздничными мероприятиями отмечают День Победы в регионах Сибири.

Военный парад прошел в Новосибирске на площади Ленина, передает корреспондент "Интерфакса". Принимал парад командующий 41-й дивизией ПВО, участник СВО генерал-майор Денис Крупин, командовал парадом командир 39-й гвардейской ракетной дивизии, участник СВО генерал-майор Данил Фиофанов.

Открывала торжественное прохождение войск гарнизона рота барабанщиков Сибирского кадетского корпуса, после чего под сопровождение сводного военного духового оркестра Новосибирского гарнизона прошли торжественным маршем военнослужащие Центрального военного округа, войск ПВО и РВСН, курсанты, подразделения войск Росгвардии, ГУ ФСИН по Новосибирской области, ГУ МЧС России по Новосибирской области, ГУ МВД России. Всего на главную площадь города вышло около 1,3 тыс. военнослужащих различных видов и родов войск.

Затем началось шествие "Бессмертного полка", которое в этом году в Новосибирске проходит как в очном, так и в онлайн формате.

В Красноярске праздничные мероприятия открылись торжественным митингом у Мемориала Победы. Почетными гостями стали фронтовики, труженики тыла, дети войны, участники СВО, сообщает пресс-служба краевого правительства. В церемонии возложения венков и цветов приняли участие представители исполнительной и законодательной власти региона, федеральных структур, ветеранских, общественных и молодежных организаций, религиозных конфессий, военнослужащие, курсанты, поисковики, волонтеры, жители Красноярского края.

В Барнауле в честь Дня Победы прошло торжественное шествие войск Барнаульского гарнизона, сообщает пресс-служба мэрии города. После шествия парадных расчетов по главной площади края прошла колонна ретротехники. В ее составе - мотоциклы, легковые и грузовые автомобили, выпущенные отечественным автопромом до и во время Великой Отечественной войны. В шествии "Бессмертного полка" приняли участие 45 тысяч жителей города. Из Алтайского края на фронт ушли более 500 тысяч человек, почти половина из них погибли.

В Горно-Алтайске участие в акции "Бессмертный полк" приняли 5 тысяч человек, сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак в мессенджере МАХ.

Празднование Дня Победы в Томске традиционно началось с возложения цветов к Вечному огню в Лагерном саду, сообщает пресс-служба мэрии. В церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и представители органов власти.

В Кемерове парад начался в 9:00 по местному времени. Во главе парада традиционно шел танк Т-34, передал корреспондент "Интерфакса". По данным администрации правительства Кузбасса, боевая машина была найдена поисковиками в районе деревни Ловец Невельского района Псковской области весной 2015 года. Кроме того, по главной площади города проехали грузовые машины времен Великой Отечественной войны, артиллерийские установки, включая крупнокалиберные гаубицы и реактивные системы залпового огня типа "Катюша".

В этом году акция "Бессмертный полк" вновь объединила жителей всего Кузбасса, сообщает пресс-служба правительства области. В очном формате участие в шествиях по региону приняли более 330 тысяч человек.

Барнаул Горно-Алтайск Красноярск Новосибирск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков сообщил, что разговор Путина и Трампа пока не запланирован

Парад Победы начался на Красной площади

 Парад Победы начался на Красной площади

Путин прибыл на Красную площадь на парад в честь Дня Победы

В МИД Армении заявили, что кризиса в армяно-российских отношениях нет

Девять российских аэропортов возобновили работу

 Девять российских аэропортов возобновили работу

Трамп выразил надежду на продление перемирия между Россией и Украиной

Российские военные нейтрализовали за вечер пятницы 44 украинских БПЛА

Песков заявил, что России не нужно ничье дозволение, чтобы провести Парад Победы

Путин заявил, что приезд Токаева показывает уровень отношений с Казахстаном

 Путин заявил, что приезд Токаева показывает уровень отношений с Казахстаном

РФ согласилась на инициативу Трампа о перемирии с Украиной и обмене пленными
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2133 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9328 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов