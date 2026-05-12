Песков заявил, что СВО может закончиться в любой момент, как только Киев сделает нужные шаги

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Гуманитарное перемирие на Украине завершилось, СВО продолжается, но может быть закончена в любой момент, как только Киев предпримет необходимые для этого действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что гуманитарное перемирие завершилось, специальная военная операция продолжается", - сказал он журналистам во вторник.

По словам представителя Кремля, СВО "может остановиться в любой момент, как только киевский режим и Зеленский возьмет на себя ответственность и примет необходимые решения".

"Какие решения нужно принять, в Киеве хорошо известно", - добавил Песков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 мая 2026 года Военная операция на Украине
Дмитрий Песков Украина
В Кремле назвали условие для встречи Путина с Зеленским не в Москве

