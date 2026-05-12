Кремль заявил, что подготовка визита Путина в КНР находится на завершающей стадии

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что подготовка государственного визита президента РФ Владимира Путина в Китай находится на завершающей стадии, а сам визит ожидается насыщенным.

"Визит, его подготовка находится в завершающей стадии", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил при этом: "Визит ожидается насыщенным с точки зрения содержания".

Касаясь сроков визита, пресс-секретарь главы государства сообщил: "По срокам - мы синхронно с нашими китайскими товарищами проинформируем мировую общественность".

"Это то событие, которому и в Москве, и в Пекине придают первостепенное значение", - добавил Песков.