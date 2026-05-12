Путин заявил, что РФ возобновила работы по совершенствованию сил сдерживания в начале 2000-х гг.

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что работы по совершенствованию сил стратегического сдерживания были возобновлены в начале нулевых годов после того, как США вышли из Договора по ПРО.

"Работы по совершенствованию сил сдерживания были возобновлены в России и не прекращаются с начала 2000-х годов", - сказал глава государства в ходе встречи с главнокомандующим РВСН Сергеем Каракаевым.

"Россия переживала тогда очень сложный период своей истории, но после выхода США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил и паритета", - отметил Путин.

Президент подчеркнул, что в тот период "в России начали разрабатываться перспективные комплексы, не имеющие мировых аналогов".

"Эти системы обеспечивают гарантированное преодоление существующих и перспективных систем противоракетной обороны", - подчеркнул Путин.

По его словам, поэтапно реализуется принятая в связи с этим программа развития ядерных сил.