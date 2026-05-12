Путин отметил, что мощность ракеты "Сармат" более чем в четыре раза выше показателей западных аналогов

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - "Сармат" является самым мощным ракетным комплексом в мире, мощность которого более чем в четыре раза превышает по этому показателю любой западный аналог, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу "Воевода" еще советского производства", - сказал он в ходе доклада командующего РВСН Сергея Каракаева об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Он подчеркнул: "Суммарно мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога".