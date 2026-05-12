Мантуров сообщил о ряде перспективных проектов с Индонезией в космической сфере

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Россия и Индонезия имеют ряд перспективных проектов в сфере космоса, в частности, РФ обладает опытом для организации и подготовки индонезийского космонавта, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Активизации диалога в космической отрасли способствовало участие индонезийской делегации высокого уровня в "Неделе космоса", прошедшей в России в прошлом месяце. В "портфеле" уже есть ряд перспективных проектов", - сказал Мантуров на пленарном заседании во вторник.

"В частности, Россия располагает необходимыми компетенциями и опытом для подготовки и организации полета первого индонезийского космонавта", - добавил он.

9 апреля Мантуров заявил, что РФ настроена развивать международную кооперацию в космической сфере, с рядом стран ведется предконтрактная работа по подготовке национальных космонавтов.

