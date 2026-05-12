Путин заявил о завершающей стадии работ над "Буревестником" и "Посейдоном"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Работы над ядерной подлодкой-беспилотником "Посейдон" и крылатой ракетой с ядерной энергоустановкой "Буревестник" уже на завершающей стадии, заявил президент РФ Владимир Путин.

"На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками: это уникальный беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и уникальная крылатая ракета глобальной дальности "Буревестник", - сказал Путин после доклада командующего РВСН Сергея Каракаева об успешном испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Путин заявил, что программа развития ядерных сил реализуется поэтапно. "В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности "Авангард", с 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности "Кинжал", находящаяся на дежурстве с 2017 года", - сообщил российский лидер.

"С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования "Орешник", который также может быть оснащен ядерными боеголовками", - сказал президент.

"Посейдон"

В октябре прошлого года в ходе посещения центрального военного клинического госпиталя имени П.Мандрыка президент РФ заявил, что Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон".

В 2018 году в командовании ВМФ РФ заявили, что в России создается океанская многоцелевая система, включающая в себя атомные подлодки с самоходными подводными аппаратами с ядерной энергетической установкой, получившие название "Посейдон". "Наличие данного оружия позволит Военно-морскому флоту решать широкий спектр задач в дальней морской зоне, в акваториях, приближенных к территории противника", - заявил в 2018 году Владимир Королев, в то время - главком ВМФ РФ.

В прошлом ноябре на предприятии "Севмаш" в Северодвинске под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова состоялась церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки "Хабаровск". "Министр обороны РФ подчеркнул, что носитель подводного оружия и роботизированных средств позволит успешно решать задачи по обеспечению безопасности морских границ России и защите ее национальных интересов в разных районах Мирового океана", - говорилось в заявлении Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что атомные подлодки "Хабаровск" и "Белгород" будут носителями беспилотных ударных систем "Посейдон".

"Буревестник"

Официально сообщалось, что в России разработано оружие нового поколения - "Буревестник". Это ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. В Москве заявляли, что разработка ракеты была начата после выхода США в декабре 2001 года из договора по противоракетной обороне (ПРО) 1972 года и в качестве ответной меры на создание США глобальной системы ПРО.

В октябре прошлого года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов проинформировал президента РФ, что российские военные провели успешное испытание "Буревестника".

"Авангард"

Новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Официально сообщалось, что боевой блок комплекса развивает скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука).

В декабре 2024 года командующий РВСН заявил, что на новый ракетный комплекс "Авангард" завершено перевооружение дивизии в Оренбургской области. "В 2023 году РВСН завершили постановку на боевое дежурство ракетных полков, оснащенных ракетным комплексом "Авангард", введя в эксплуатацию шахтные пусковые установки под управлением унифицированных командных пунктов "Бугай", - сообщил тогда командующий.

"Орешник"

В ноябре 2024 года президент РФ заявил, что Вооружённые силы России применили против объекта ОПК Украины новую баллистическую ракету средней дальности с безъядерным гиперзвуковым боевым оснащением. Президент тогда сказал, что новая ракета называется "Орешник".

В декабре того года Путин заявлял, что развернуто серийное производство ракеты.

Командующий РВСН сообщал, что "Орешник" способен поражать цели на всей территории Европы.

Бригада, оснащенная новым ракетным комплексом средней дальности "Орешник", сформирована в России, заявил в декабре 2025 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

Официально сообщалось, что комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии. Минобороны республики заявляло, что дальность его применения составляет до 5 тыс. км.

"Кинжал"

Авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, созданный на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2 тыс. км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

В декабре 2022 года официально сообщалось, что полк на базе самолётов МиГ-31, вооружённых гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал", вошел в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ.

Российские военные ранее сообщали о применении "Кинжалов" для поражения военных объектов Украины.