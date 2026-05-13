Минобороны РФ сообщило о 286 сбитых за ночь украинских беспилотниках

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Российские военные минувшей ночью перехватили и уничтожили 286 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в среду.

Дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Астраханской областями, Краснодарским краем, Калмыкией, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сообщении министерства.