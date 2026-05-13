Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,1%

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в среду консолидируется на фоне сохраняющихся надежд на ослабление геополитической напряженности и возобновление переговоров по украинскому урегулированию, разнонаправленных сигналов с внешних площадок и проседающей нефти (июльский фьючерс на нефть Brent торгуется у $106,5 за баррель) после роста накануне на опасениях эскалации на Ближнем Востоке. Индекс IMOEX2 за минуту торгов подрос на 0,1% при смешанной динамике blue chips.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2693,81 пункта (+0,1%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги "АЛРОСА" (+0,6%), "ВК" (+0,6%), "Хэдхантера" (+0,6%), но снижаются котировки акций АФК "Система" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -0,3% "префы").

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 мая, составляет 73,7878 руб. (-50,85 копейки).

Подорожали также акции "НЛМК" (+0,4%), "Северстали" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,2% "префы"), ВТБ (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "Т-Технологии" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), "Норникеля" (+0,1%), "Полюса" (+0,1%), "Русала" (+0,1%), "ФосАгро" (+0,1%).

Подешевели бумаги "Роснефти" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "Группы компаний ПИК" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

В США накануне просели индексы акций S&P 500 (-0,2%) и Nasdaq (-0,7%), но подрос Dow Jones (+0,1%); инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Рост потребительских цен в США снижает надежды на возобновление цикла смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), которой предстоит смена руководителя.

Сенат Конгресса США накануне утвердил кандидатуру Кевина Уорша в совет управляющих американского центробанка. Выдвиженец президента страны Дональда Трампа войдет в состав совета на 14 лет, при этом его еще не утвердили на четыре года в качестве председателя регулятора. Голосование Сената по этому вопросу ожидается в среду.

Профицит госбюджета США в апреле составил $215,024 млрд, что на 16,8% ниже показателя за тот же месяц прошлого года ($258,4 млрд), сообщило министерство финансов страны.

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,7%, австралийский ASX просел на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут в пределах 0,3%).