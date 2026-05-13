Обломки БПЛА упали вблизи коммерческого и административного объектов в Ростове

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Обломки дронов ВСУ найдены вблизи коммерческого и административного объектов в Первомайском районе в Ростове, повреждены бытовые коммуникации, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"По уточненным данным в ходе утренней воздушной атаки на Ростовскую область. Обломки БПЛА обнаружены вблизи двух объектов - коммерческого и административного - в Первомайском районе в Ростове. Погибших и пострадавших нет. Возгораний нет. Повреждены бытовые коммуникации", - написал Слюсарь в своем канале в мессенджере Max.