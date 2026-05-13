Шесть поездов в сообщении с Крымом задерживаются

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Шесть поездов в сообщении с Крымом задерживаются в связи с перекрытием движения транспорта по Крымскому мосту в ночь на среду, сообщает "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь).

В своем канале в Max ГСЭ объявил, что по данным на 8:00 по московскому времени задерживаются два состава в Симферополь из Адлера и Минеральных Вод, а также по одному составу в Севастополь и Евпаторию из Москвы. Время задержки - от 1 до 2,5 часа.

Кроме того, опаздывают поезда из Симферополя в Санкт-Петербург и из Севастополя в Москву. Время задержки - 2 и 1,5 часа соответственно.

Ближе к 2:00 по московскому времени среды было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту, ограничение действовало более двух часов. Сейчас оно снято.

Гранд Сервис Экспресс Крым Крымский мост
