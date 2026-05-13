Заместителя белгородского губернатора Зайнуллина уволили в связи с утратой доверия

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Заместитель губернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин освобожден от занимаемой должности в связи с утратой доверия, сообщили в среду "Интерфаксу" в правительстве региона.

"Зайнуллин Рустэм Шаукатович освобожден от государственной должности Белгородской области заместителя губернатора Белгородской области - министра имущественных и земельных отношений Белгородской области 21 апреля 2026 года в соответствии с п. 7.1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации", - говорится в официальном ответе на запрос агентства.

В июне 2025 года стало известно, что Зайнуллину предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). По данным Генпрокуратуры РФ, обвиняемый получал коррупционные доходы при выполнении государственных контрактов на строительство фортификационных сооружений в Белгородской области, обеспечивающих безопасность страны.

Зайнуллин работал в правительстве Белгородской области с 2021 года, вначале советником губернатора, затем заместителем губернатора - начальником департамента имущественных и земельных отношений Белгородской области.

