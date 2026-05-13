При рейде близ миграционного центра "Сахарово" в Москве выявили 25 нарушителей

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Полицейские проверили свыше 200 иностранных граждан в парковочной зоне вблизи многофункционального миграционного центра "Сахарово" и выявили 25 нарушителей, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Составлены административные материалы о нарушении правил въезда либо режима пребывания в РФ (ст. 18.8 КоАП РФ). Из них 10 нарушителей помещены в Центр временного содержания иностранцев с дальнейшим выдворением за пределы России.

"Кроме того, полицейскими пресечен факт несоблюдения пятью иностранными гражданами установленных в соответствии с федеральным законом ограничений на осуществление отдельных видов деятельности", - подчеркнули в управлении.

Также сотрудниками Госавтоинспекции столичного главка был установлен и задержан иностранный водитель, "который в ходе проверки отказался выполнить законные требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". В отношении него составлен протокол (ст. 12.26 КоАП РФ).