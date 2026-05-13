В Петербурге производство кораблей и беспилотников выросло на 40%

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Лидером промышленного роста в Петербурге по итогам 2025 года стало машиностроение, сообщил губернатор города Александр Беглов, представляя ежегодный отчет в Заксобрании региона.

"На 40% выросло производство кораблей и судов, летательных аппаратов, включая беспилотные, и военных машин. Пятая часть всего машиностроения города - судостроение. В 2025 году семь кораблей и судов передано заказчикам. Сегодня на верфях города строится более 40 кораблей и судов", - сказал Беглов.

Он напомнил, что подписан контракт на модернизацию судостроительного завода "Северная верфь" стоимостью 300 млрд рублей.

"В 2026 году будет создана дополнительная инфраструктура (для БПЛА - ИФ) - две посадочные площадки и полигон", - добавил глава Петербурга.

Кроме того, подчеркнул Беглов, идет восстановление автопрома. "В 2025 году Петербург увеличил объем отгрузки автотранспортных средств на 24%, в декабре начался выпуск грузовиков БАЗ, в 2026 году перезапускается третья сборочная площадка в Шушарах", - сказал Беглов.

