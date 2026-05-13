В Белгородской области приостановили движение на участке железной дороги после аварии

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Белгородской области приостановлено движение поездов на перегоне Разъезд 134 км - Томаровка из-за повреждения железнодорожных путей, сообщает сайт Юго-Восточной железной дороги.

"Сегодня в 9:24 на перегоне Разъезд 134 км - Томаровка Юго-Восточной железной дороги, по предварительной информации, из-за повреждения железнодорожных путей в результате внешнего воздействия произошел сход одного вагона пригородного поезда №6072 сообщением Разумное - Томаровка. (...) Движение на участке временно приостановлено", - говорится в сообщении.

На место направлен восстановительный поезд.

О частичном сходе с рельсов вагона электрички ранее сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Предварительной версией аварии он назвал "отсутствие около двух метров железнодорожного полотна, которое могло быть вызвано детонацией взрывного устройства". Госпитализирована одна пассажирка, которая получила травмы.