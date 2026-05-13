Поиск

В Белгородской области приостановили движение на участке железной дороги после аварии

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Белгородской области приостановлено движение поездов на перегоне Разъезд 134 км - Томаровка из-за повреждения железнодорожных путей, сообщает сайт Юго-Восточной железной дороги.

"Сегодня в 9:24 на перегоне Разъезд 134 км - Томаровка Юго-Восточной железной дороги, по предварительной информации, из-за повреждения железнодорожных путей в результате внешнего воздействия произошел сход одного вагона пригородного поезда №6072 сообщением Разумное - Томаровка. (...) Движение на участке временно приостановлено", - говорится в сообщении.

На место направлен восстановительный поезд.

О частичном сходе с рельсов вагона электрички ранее сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Предварительной версией аварии он назвал "отсутствие около двух метров железнодорожного полотна, которое могло быть вызвано детонацией взрывного устройства". Госпитализирована одна пассажирка, которая получила травмы.

Вячеслав Гладков Томаровка Белгородская область Разумное
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков назвал испытание ракеты "Сармат" важным событием для безопасности России

Беглов отметил поддержку петербургскими властями строительства небоскребов в Лахте

В Роспотребнадзоре уточнили, что эндемичны по энцефалиту отдельные территории, а не регионы

 В Роспотребнадзоре уточнили, что эндемичны по энцефалиту отдельные территории, а не регионы

В Лобне запретили прокат электросамокатов

Пожар в поселке Волна на Кубани после падения обломков БПЛА потушен

В Белгородской области с рельсов сошел вагон электрички

Заместителя белгородского губернатора Зайнуллина уволили в связи с утратой доверия

На пожаре на промобъекте под Уфой пострадали два человека

Бывший замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев объявлен в розыск

 Бывший замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев объявлен в розыск

Возгорание на Астраханском ГПЗ произошло после атаки БПЛА

 Возгорание на Астраханском ГПЗ произошло после атаки БПЛА
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9365 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2171 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов