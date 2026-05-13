Посол РФ в Боснии заявил, что пора закрыть Управление верховного представителя международного сообщества

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Посол России в Боснии и Герцеговине (БиГ) Игорь Калабухов считает, что настало время закрыть Управление верховного представителя международного сообщества в этой стране.

"С уходом Кристиана Шмидта (с должности верховного представителя международного сообщества в БиГ) наконец пришло время закрыть Управление, оно не может существовать вечно", - приводит слова Калабухова телеканал РТРС (Республика Сербская, БиГ).

По его словам, "о суверенитете БиГ не может быть речи до тех пор, пока существует Управление верховного представителя международного сообщества".

Посол России считает, что спустя 30 лет существования Управления можно ожидать, что сделано все необходимое, чтобы в БиГ было покончено с международным протекторатом.

Накануне стало известно, что Шмидт принял решение покинуть пост и обратился к Совету по выполнению мирного соглашения в БиГ с просьбой начать работу по поиску преемника. "Шмидт принял личное решение о завершении службы подчеркнув, что продолжит исполнять обязанности, пока будет идти поиск преемника", - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте Управления верховного представителя международного сообщества в БиГ.

По мнению Шмидта, присутствие представителя международного сообщества продолжает оставаться необходимым для обеспечения стабильности в БиГ, в силу чего он призвал граждан и лидеров обоих субъектов страны продолжить работу с его преемником.

Принятый в соответствии с Дейтонскими мирными соглашениями, положившими конец гражданской войне в БиГ (1992-95 гг.), процесс подразумевает утверждение кандидатуры верховного представителя в Совете Безопасности ООН.

Шмидт был назначен на должность 1 августа 2022 года в обход принятых правил, поскольку его кандидатура не прошла утверждения в СБ ООН. В итоге руководство боснийских сербов признало любые распоряжения Шмидта, не имеющими законной юридической силы.

Верховный представитель международного сообщества по БиГ, в частности, обладает полномочиями выносить временные решения, обязательные для исполнения всеми органами власти в стране в случаях, если стороны в БиГ не могут прийти к соглашению, снимать с должности любое должностное лицо как на федеральном, так и на местных уровнях, запрещать любому лицу участие в выборах и занятие любой "выборной или назначаемой общественной должности, равно как и должности в политических партиях".

Босния и Герцеговина - федеративное государство, в которое входят Федерация Боснии и Герцеговины (известная также как Мусульмано-Хорватская федерация) и Республика Сербская. Руководство страной обеспечивает президиум, состоящий из трех представителей основных религиозно-этнических групп - мусульман боснийцев, католиков хорватов и православных сербов. Кроме того, на федеральном уровне реализуются полномочия в сферах внешней политики и обороны.