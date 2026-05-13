"Пулково" приостановил обслуживание рейсов

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Петербургский аэропорт "Пулково" перестал принимать и выпускать рейсы, сообщила Росавиация.

Ограничения ввели из соображений безопасности.

Примерно за час до этого Росавиация сообщила, что "Пулково" обслуживает рейсы по согласованию в связи с ограничением использования воздушного пространства.

Ранее 13 мая губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил об опасности БПЛА в воздушном пространстве региона. Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения для полетов в Калининград и в обратном направлении.

