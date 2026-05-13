МВД предложило изменить сроки по ограничению использования россиянами иностранных водительских прав

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В МВД России предложили изменить сроки по ограничению использования россиянами иностранных водительских удостоверений - отсчет времени начнется не с даты въезда в страну, а с даты регистрации по месту жительства.

"Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" положениями, в силу которых иностранные национальные и международные водительские удостоверения граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на законных основаниях в иностранном государстве, будут признаваться недействительными для управления транспортными средствами на территории РФ по истечении одного года не с даты первого въезда в РФ после получения иностранного национального водительского удостоверения, а с даты регистрации по месту жительства владельца иностранного водительского удостоверения в РФ", - говорится в сообщении пресс-центра министерства в среду.

Данная норма, по мнению полиции, предложена в целях соблюдения законных прав граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в иностранном государстве.

В настоящее же время такие водительские удостоверения признаются недействительными для управления в России по истечении одного года с даты первого въезда в страну после получения иностранного национального водительского удостоверения.

МВД России
