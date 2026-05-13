ВС РФ сообщили об ударах по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Российские военные за минувшие сутки нанесли удары по используемым ВСУ объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, местам хранения и запуска беспилотников, сообщили в министерстве обороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки, хранения, запуска беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов", - заявили в ведомстве в среду.

В Минобороны сообщили, что за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 147 районах.