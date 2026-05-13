Бывший вице-губернатор Кубани Минькова осуждена условно по делу о мошенничестве

Анна Минькова во время оглашения приговора в Ленинском суде Краснодара Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Суд вынес приговор бывшему вице-губернатору Краснодарского края Анне Миньковой по делу о мошенничестве и легализации доходов, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

"Виновной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев, со штрафом в размере 700 тыс. рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе на срок три года. В соответствии с требованиями ст. 73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на пять лет", - говорится в сообщении.

Минькова осуждена по ч.4 ст.159 (мошенничество) и ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств). Суд учёл смягчающие обстоятельства, включая полное признание вины, явку с повинной и активное способствование раскрытию преступления, а также возмещение ущерба потерпевшему.

Установлено, что в 2022 году Минькова, занимая должность замгубернатора региона, поддержала кандидатуру сестры краснодарского застройщика для назначения на должность директора Краснодарского краевого базового медицинского колледжа. После этого через посредника Минькова попросила застройщика продать ей квартиру в одном из его ЖК почти вдвое дешевле рыночной стоимости в 12 млн рублей.

"При этом подсудимая вообще не собиралась платить за эту квартиру, рассчитывая, что из-за ее положения претензий к ней предъявлять никто не будет. Таким образом, квартира общей площадью 63 кв. м по договору купли-продажи была оформлена на мать подсудимой, однако деньги по тому же договору за указанную недвижимость ни в каком объеме на счет строительной организации перечислены не были", - говорится в сообщении.

Позднее Минькова переоформила квартиру на своего сына.

Как сообщалось, с января Минькова находилась под домашним арестом.

В апреле Прикубанский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество Миньковой и ее родственников на сумму свыше 330 млн рублей, включая пять земельных участков, три жилых дома, четыре квартиры и три нежилых помещения общей площадью более 7 тыс. кв. м, а также шесть автомобилей. По данным правоохранительных органов, бывшая чиновница покупала недвижимость в Краснодарском крае, а имущество оформляла на родственников.

Минькова с 2004 года занимала должность советника главы администрации Краснодарского края, с 2005 по 2006 год работала заместителем начальника управления по связям с общественностью администрации Краснодара. С марта 2011 года возглавляла управление информационной политики администрации Краснодарского края. На должность вице-губернатора была назначена 28 апреля 2015 года, она курировала социальную сферу региона. 28 октября 2025 года Минькова покинула свой пост.