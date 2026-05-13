Поправки о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации приняты в первом чтении

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект № 1208563-8 о десятилетнем сроке исковой давности, по истечении которого суд отказывает в иске публично-правового образования об истребовании незаконно приватизированного имущества.

В законопроекте предложены изменения статьи 217 части первой Гражданского кодекса. Она дополняется положением о том, что в случае применения гражданско-правовых последствий нарушения требований законодательства при приватизации подлежат применению установленные Гражданским кодексом сроки исковой давности и правила их исчисления (3 года с момента выявления нарушения). При этом срок давности во всяком случае не может превышать 10 лет со дня выбытия такого имущества из публичной собственности.

"Такое решение даст сигнал о гарантиях собственности лицам, которые развивали и инвестировали в предприятия длительные годы, даже в тех случаях, когда при приватизации имущества более 10 лет назад не все процедуры были выполнены в соответствии с законом", - говорится в пояснительной записке.

В пояснительной записке подчеркивается, что нововведение не затронет три категории изъятий. Первый тип - антикоррупционные иски к чиновникам (в том числе бывшим); законность неприменения к таким делам исковой давности подтверждена Конституционным судом. Второй тип исков - при изъятии имущества у лиц по антитеррористическому и антиэкстремистскому законодательству. Третий тип - споры о нарушении правил иностранных инвестиций в стратегические общества.

"Такое решение даст сигнал о гарантиях собственности лицам, которые развивали и инвестировали в предприятия длительные годы, даже в тех случаях, когда при приватизации имущества более десяти лет назад не все процедуры были выполнены в соответствии с законом", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает переходные положения в части его применения к требованиям, сроки предъявления которых возникли со дня вступления в силу законопроекта, а также к требованиям, сроки предъявления которых возникли до дня вступления в силу законопроекта, если судебные решения по этим требованиям не вступили в законную силу.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Законопроект в Госдуму внесло Минэкономразвития для реализации подпункта "г" пункта 3 перечня поручений президента от 14 августа 2025 года № Пр-1826 по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума 2025 года о необходимости внесения в законодательство изменений, предусматривающих установление сроков исковой давности и порядка их исчисления при оспаривании сделок о приватизации в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества.

В феврале законопроект был одобрен Советом при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства под председательством Павла Крашенинникова.

При этом Совет сделал ряд замечаний к инициативе. В частности, указал на то, что в проекте закона предусматривается, что к "искам об истребовании имущества, выбывшего из владения государства, регионов и муниципальных образований в результате его приватизации" применяется 10-летний срок исковой давности.

"Данное положение нуждается в корректировке, так как в состав приватизированного имущества публично-правовых образований могут входить не только вещи, но также акции и доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, которые являются не вещами, но "иным имуществом", в частности, имущественными правами", - отмечается в заключении Совета по кодификации.

Совет указал и на риск того, что при буквальном толковании проекта закона действие его положений "будет ограничено случаями истребования публично-правовым образованием исключительно незаконно приватизированных вещей" и в ситуации незаконной приватизации акций или долей участия предлагаемый разработчиками проекта закона 10-летний срок исковой давности применяться не будет.

Высказанные замечания могут быть устранены при доработке законопроекта во втором чтении.