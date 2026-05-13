Путин встретился с главой учрежденного БРИКС Нового банка развития

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Нового банка развития, учрежденного БРИКС, Дилмой Роуссефф перспективы и текущие вопросы взаимодействия.

Во встрече, которая прошла в среду в Кремле, приняли участие заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, а также вице-президент Нового банка развития Роман Серов.

"Знаю, что у Вас намечены мероприятия в Москве по линии банка. И мне очень приятно, что у нас есть возможность в рамках Вашего рабочего визита встретиться, поговорить, обсудить нашу текущую работу, поговорить о перспективах", - сказал Путин.

Он обратил внимание на то, что представитель от РФ в банке недавно приступил к работе. "Полгода назад, работает. Надеюсь, что работа идет в позитивном ключе", - сказал российский лидер.

Путин добавил: "Я очень рад Вас видеть. Добро пожаловать. И мы обсудим текущие дела, конечно".

В свою очередь, Роуссефф обратила внимание на значительный объем работы с российской стороной, в которой принимали участие Силуанов и Орешкин. "Также для нас большая честь сказать, что вице-президент с российской стороны нам очень помогает в решении наших задач. И я бы хотела сказать, что для нас и для меня очень важно находиться здесь сейчас и иметь эту возможность разговаривать с Вами лично и с представителями Вашей команды", - подчеркнула президент Нового банка развития.

В завершении вступительных слов она отметила: "От имени Бразилии президент Лула передает Вам горячий привет, а также большое уважение".

Антон Силуанов БРИКС Максим Орешкин Владимир Путин
