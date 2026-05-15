Лавров заявил, что БРИКС не будет торопиться с расширением

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - БРИКС не будет торопиться с расширением числа стран-участниц на текущем этапе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Второе понимание, что на данном этапе мы не будем торопиться с расширением количества членов, потому что БРИКС пару лет назад удвоил свои ряды. И нам необходимо, если хотите, притереться к работе в новом, существенно увеличенном формате", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.

Министр отметил, что не видит "снижения интереса к тому, чтобы пополнить ряды объединения как в плане членства, так и с точки зрения присоединения к группе стран-партнеров". "Есть и конкретные обращения по получению полноправного членства. Я не думаю, что имеет смысл публично об этом говорить. Введена практика, согласно которой членство в БРИКС будет рассматриваться из тех государств, которые получили статус государства-партнера", - пояснил Лавров.

Сергей Лавров МИД РФ БРИКС
