Поиск

Администрация Ростовской АЭС сообщила о штатной работе станции

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Ростовская АЭС, расположенная в 13,5 км от подвергшегося ночной атаке беспилотников Волгодонска, работает в штатном режиме, говорится в канале станции в Max.

"Энергоблоки №№ 2, 3 и 4 в сети на мощности в соответствии с графиком диспетчерской нагрузки", - сказано в сообщении.

Энергоблок №1 находится на планово-предупредительном ремонте.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью в ходе отражения воздушной атаки на регион один БПЛА был уничтожен в Волгодонске. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Ростовская АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища. На станции эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1 ГВт.

Волгодонск Ростовская АЭС Юрий Слюсарь Цимлянское водохранилище Ростовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"АвтоВАЗ" возобновил работу после майского корпоративного отпуска

Продажи российской дорожно-строительной техники в I квартале упали вдвое

 Продажи российской дорожно-строительной техники в I квартале упали вдвое

Тихоокеанский флот обнаружил затонувший пароход в заливе в Приморье

 Тихоокеанский флот обнаружил затонувший пароход в заливе в Приморье

Что произошло за день: среда, 13 мая

Врио главы Брянской области после отставки Богомаза назначен Егор Ковальчук

Шуваев назначен врио главы Белгородской области после ухода Гладкова в отставку

 Шуваев назначен врио главы Белгородской области после ухода Гладкова в отставку
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9374 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2178 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов