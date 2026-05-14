Администрация Ростовской АЭС сообщила о штатной работе станции

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Ростовская АЭС, расположенная в 13,5 км от подвергшегося ночной атаке беспилотников Волгодонска, работает в штатном режиме, говорится в канале станции в Max.

"Энергоблоки №№ 2, 3 и 4 в сети на мощности в соответствии с графиком диспетчерской нагрузки", - сказано в сообщении.

Энергоблок №1 находится на планово-предупредительном ремонте.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью в ходе отражения воздушной атаки на регион один БПЛА был уничтожен в Волгодонске. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Ростовская АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища. На станции эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1 ГВт.