В Думе сняли с рассмотрения поправку об электронном уведомлении об увольнении

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Норма о праве работодателя уведомлять работника об увольнении в электронном виде исключена из законопроекта о внесении изменений в Трудовой кодекс, сообщил замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Сохраняется существующий порядок уведомлений", - цитирует Исаева пресс-служба фракции в четверг. Также, по его словам, из законопроекта исключили норму о возможности подписывать электронной подписью документы о прохождении инструктажа по технике безопасности.

Ранее участники Совета Думы высказались против такого законодательного нововведения. Норма предусматривала, что электронное предупреждение о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации будет считаться врученным с момента его размещения в личном кабинете гражданина на цифровой платформе "Работа в России". С ней согласились социальные партнеры в трудовых отношениях (профсоюзы, представители работодателей), сообщается на сайте Думы.

"Вместе с тем участники Совета Думы отметили, что соответствующее уведомление работник должен получать лично под роспись. Только такой подход может обеспечить в полной мере соблюдение его прав", - указывается в сообщении.

Сам законопроект будет рассматриваться сегодня Госдумой во втором чтении, пояснил Исаев; инициатива направлена на установление порядка оплаты сверхурочной работы. Речь идет об увеличении предельного количества часов переработок со 120 до 240 в год.