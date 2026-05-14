Шойгу сообщил, что Запад заморозил $590 млрд России, Ирана, КНДР и других стран

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что страны Запада заморозили около $590 млрд активов России, Ирана, КНДР и других стран, и предостерег от хранения там нацсбережений.

"По нашим самым скромным оценкам, всего западники заморозили порядка 590 миллиардов долларов, принадлежащих России, Кубе, Венесуэле, Ираку, Ирану, КНДР, Ливии и Афганистану", - сказал Шойгу на 21-й встрече секретарей Советов безопасности стран-участниц ШОС.

"Убежден, что все руководители государств сделают правильные выводы в отношении хранения национальных сбережений на Западе", - заявил он.