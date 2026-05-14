В сентябре прямые выборы губернаторов пройдут в восьми регионах России

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В сентябре прямые выборы высших должностных лиц регионов планируются в восьми регионах, в еще трех регионах глав выберут законодательные органы, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"На сей момент выборы высших должностных лиц (запланированы) в восьми субъектах РФ, это величина переменчивая, и, скорее всего, она может измениться, - отметила она. - Кроме того, еще в трех субъектах РФ - в Республике Дагестан, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии-Алании высшие должностные лица будут избираться законодательными органами субъектов по представлению президента России",.

Всего в сентябре, помимо выборов в Госдуму девятого созыва, планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

Выборы региональных парламентов планируются в 39 регионах.

Кроме того, в 11 регионах планируется проведение дополнительных выборов депутатов региональных законодательных органов. Выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) пройдут в 10 регионах.

Голосование будут проводить в течение трех дней - 18, 19 и 20 сентября.