"Аэрофлот" с 1 июня возобновит регулярные рейсы в Дубай

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" с 1 июня возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Дубай (ОАЭ), сообщила пресс-служба компании.

Полеты в июне будут выполняться один раз в сутки, с 1 июля - два раза в сутки. На линии будут задействованы узкофюзеляжные Boeing 737 в двухклассной компоновке - эконом и бизнес.

Билеты на июньские рейсы Москва - Дубай были доступны для покупки в системе бронирования "Аэрофлота" и ранее. При этом еще в апреле там отображались рейсы с частотой 2-3 раза в день. Кроме того, в системе были доступны билеты на рейсы из Москвы в Абу-Даби (также с 1 июня, с частотой один раз в день) и в Тегеран (с 3 июня, с частотой два раза в неделю). Сейчас билеты в Абу-Даби "Аэрофлот" продает с вылетом, начиная с 1 сентября. Билеты на рейсы в столицу Ирана в системе не отображаются как минимум до конца года.

Авиасообщение между РФ и странами Ближнего Востока было ограничено в конце февраля в связи с обострением военного конфликта в регионе. В середине апреля Росавиация разрешила перевозчикам возобновить рейсы в Израиль, а позже отменила рекомендации о приостановки продажи билетов на рейсы в ОАЭ. Также были сняты ограничения на полеты через воздушное пространство Ирана - транзитные и прямые рейсы в аэропорты этой страны могут выполняться "с неукоснительным учетом всех рекомендаций иранских авиавластей", отмечали в ведомстве.

В 2025 году доля трафика в ОАЭ составила около 1,5% от всего объема перевозок "Аэрофлота", говорил директор по связям с инвесторами компании Андрей Напольнов. Если брать все страны Ближнего Востока, куда летает "Аэрофлот", а также Турцию, - их общая доля была на уровне 10%. Для компенсации приостановки полетов в Эмираты "Аэрофлот" ранее ввел дополнительные рейсы в Таиланд, на Мальдивы и Шри-Ланку.