Три человека пострадали при столкновении грузовика с поездом в Кузбассе

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Три человека пострадали в результате столкновения грузового автомобиля и электропоезда вблизи станции Бочаты в Кемеровской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра медицины катастроф региона в четверг.

Пострадали мужчина 60 лет и две женщины 26 и 28 лет.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте организовало доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Грузовой автомобиль и электропоезд столкнулись на перегоне станций Бочаты - Артышта-1.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, грузовой автомобиль выехал на запрещающий сигнал светофора на пути во время движения поезда. Из-за столкновения первый вагон сошел с рельсов.

По данным пресс-службы ЗСЖД, пострадал помощник машиниста. Движение поездов на участке приостановлено из-за перекрытия пути опрокинувшимся грузовым автомобилем.