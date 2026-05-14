Поиск

Минпромторг предложил ввести обязательную долю российской спецтехники в строительстве дорог

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Минпромторг предлагает распространить на дорожное строительство требование о минимальной доле использования российской техники, заявил на съезде Союза машиностроителей России глава министерства Антон Алиханов.

"Достаточно большой объем средств идет на строительство дорог, инфраструктуры. Было бы правильно распространить требование об обязательной доле российской техники, произведенной в нашей стране на тех подрядчиков, которые работают в рамках этих заказов", - сказал он.

Министр напомнил, что такое требование об обязательной доле российской техники было ранее утверждено для авиаотрасли указом президента, оно предполагает достижение 50%-й доли российских самолетов в парках авиакомпаний к 2030 году.

"На наш взгляд, (можно - ИФ) ввести такое же требование, чтобы оно поэтапно вышло на такой же уровень, о котором я сказал, в течение 5-6 лет", - отметил он, говоря о спецтехнике.

Идею ввести обязательную долю использования российской продукции Алиханов высказал в контексте необходимости устранения остающихся лазеек в регулировании госзакупок. Он напомнил, что с начала прошлого года действует национальный режим закупок в рамках 44-го и 223-го федеральных законов (регулируют закупки госструктур и госкомпаний соответственно), предоставляющий преференции товарам российского производства.

"У нас ещё остались лакуны, которые необходимо, на наш взгляд, закрыть. Иногда у нас, например, в лёгкой промышленности не приобретается униформа для сотрудников МУПов, ФГУПов, а берется в аренду, а на аренду затраты и ограничения в части российской продукции не распространяются. На наш взгляд, необходимо закрыть такие возможности", - заявил министр.

Минпромторг Антон Алиханов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдума назначила Яну Лантратову уполномоченным по правам человека

 Госдума назначила Яну Лантратову уполномоченным по правам человека

"Аэрофлот" с 1 июня возобновит регулярные рейсы в Дубай

 "Аэрофлот" с 1 июня возобновит регулярные рейсы в Дубай

Минпромторг предложил ввести обязательную долю российской спецтехники в строительстве дорог

Росаккредитация выявила нарушения у компаний, присваивающих звезды гостиницам

 Росаккредитация выявила нарушения у компаний, присваивающих звезды гостиницам

ВС РФ нанесли массированный удар по военным целям на Украине

Володин заявил, что суд определит будущее релокантов, ругавших Россию и захотевших вернуться

 Володин заявил, что суд определит будущее релокантов, ругавших Россию и захотевших вернуться

В сентябре прямые выборы губернаторов пройдут в восьми регионах России

Экс-губернатор Брянской области Богомаз стал депутатом Госдумы

 Экс-губернатор Брянской области Богомаз стал депутатом Госдумы

Писательница Зоя Богуславская умерла на 103-м году жизни

Директор ФСИН отметил сокращение числа заключенных с 2021 года с 465 тысяч до 282 тысяч

 Директор ФСИН отметил сокращение числа заключенных с 2021 года с 465 тысяч до 282 тысяч
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2184 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9377 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов