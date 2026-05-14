Минпромторг предложил ввести обязательную долю российской спецтехники в строительстве дорог

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Минпромторг предлагает распространить на дорожное строительство требование о минимальной доле использования российской техники, заявил на съезде Союза машиностроителей России глава министерства Антон Алиханов.

"Достаточно большой объем средств идет на строительство дорог, инфраструктуры. Было бы правильно распространить требование об обязательной доле российской техники, произведенной в нашей стране на тех подрядчиков, которые работают в рамках этих заказов", - сказал он.

Министр напомнил, что такое требование об обязательной доле российской техники было ранее утверждено для авиаотрасли указом президента, оно предполагает достижение 50%-й доли российских самолетов в парках авиакомпаний к 2030 году.

"На наш взгляд, (можно - ИФ) ввести такое же требование, чтобы оно поэтапно вышло на такой же уровень, о котором я сказал, в течение 5-6 лет", - отметил он, говоря о спецтехнике.

Идею ввести обязательную долю использования российской продукции Алиханов высказал в контексте необходимости устранения остающихся лазеек в регулировании госзакупок. Он напомнил, что с начала прошлого года действует национальный режим закупок в рамках 44-го и 223-го федеральных законов (регулируют закупки госструктур и госкомпаний соответственно), предоставляющий преференции товарам российского производства.

"У нас ещё остались лакуны, которые необходимо, на наш взгляд, закрыть. Иногда у нас, например, в лёгкой промышленности не приобретается униформа для сотрудников МУПов, ФГУПов, а берется в аренду, а на аренду затраты и ограничения в части российской продукции не распространяются. На наш взгляд, необходимо закрыть такие возможности", - заявил министр.