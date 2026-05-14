Пятеро детей пострадали от газового баллончика во владивостокской школе

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Медицинская помощь оказана пятерым школьникам, пострадавшим при распылении баллончика с газом в одном из учебных заведений Владивостока, сообщил Минздрав Приморского края.

Здоровью детей ничего не угрожает, они переданы родителям.

Прокуратура организовала проверку. Прокуроры оценят действия должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности и организацию пропускного режима в школе. Будет проверено соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.