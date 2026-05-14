Законопроект о повышении порога обязательного аудита фондов до 5 млн руб. принят в I чтении

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении с 3 млн до 5 млн руб. годового порога поступлений имущества, при превышении которого для организаций, имеющих организационно-правовую форму фонда, обязателен аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Документ (№1117641-8) в январе внесла в Госдуму группа депутатов.

В настоящее время бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций, имеющих организационно-правовую форму фонда, подлежит обязательному аудиту, если поступление имущества, в том числе денежных средств, за год, непосредственно предшествовавший отчетному, превышает 3 млн руб. Законопроект предлагает увеличить этот порог до 5 млн руб.

В пояснительной записке отмечается, что установленный лимит с учетом инфляционных процессов распространяется на значительное число небольших фондов и создает для них дополнительную административную нагрузку.

При этом проектируемое регулирование касается только организаций, имеющих организационно-правовую форму фонда. Из-под его действия исключены государственные внебюджетные фонды, специализированные организации управления целевым капиталом, а также фонды, имеющие статус международного фонда в соответствии с федеральным законом от №290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах".

Проект закона был ранее поддержан правительством.

