Морские рейсы между Сочи и Сухумом будут выполняться по пятницам и воскресеньям

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Скорректировано расписание движения скоростного судна "Комета", осуществляющего рейсы по маршруту Сочи-Сухум, сообщил пресс-секретарь министерства экономики Абхазии Сандро Делба.

"Комета" будет курсировать между Сочи и Сухумом по пятницам и воскресеньям", - сказал он журналистам в субботу.

Морские рейсы были возобновлены 15 мая. Согласно первоначальному расписанию, судно должно было курсировать по вторникам и пятницам.

"С 15 мая "Комета" уже выполнила два рейса по старому расписанию. Дополнительно информируем граждан и гостей республики, что по новому расписанию из морпорта Сочи судно отходит каждую пятницу и воскресенье в 09:00 (мск), а от причала в городе Сухум - в 17:00 (мск). Стоимость билета - 2800 рублей", - уточнил Делба.

Он также отметил, что из федерального бюджета России для субсидирования морских рейсов из Сочи в столицу Абхазии выделено более 80 млн рублей на три года.

"Благодарим за оказанное содействие в развитии транспортной доступности Республики Абхазия, за дружественные и экономические связи между нашими странами", - добавил Делба.