Россия в I квартале увеличила экспорт кукурузы в 1,7 раза

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - РФ в первом квартале этого года экспортировала 1,2 млн тонн кукурузы, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспортная выручка выросла почти в 1,6 раза, до более $260 млн, сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

Крупнейшим покупателем, как и год назад, стал Иран, причем объем поставок в эту страну существенно вырос. Турция увеличила закупки в 6,5 раза, до $88 млн. На третьем месте еще один традиционный импортер российской кукурузы - Южная Корея с объемом в $25 млн. В топ-5 также вошли Китай и Казахстан. В первом квартале каждая из этих стран импортировала российской кукурузы на сумму свыше $13 млн, при этом продажи в Китай по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличились в 2,5 раза, в Казахстан - в 45 раз.

Как заявил руководитель "Агроэкспорта" Илья Ильюшин, слова которого передала пресс-служба, кукуруза, наряду с пшеницей и ячменем, является одной из ключевых зерновых культур, которую РФ поставляет за рубеж. "Рост урожая создает предпосылки для развития экспорта как сырья, так и продукции переработки. В частности, сохраняется потенциал увеличения поставок в Иран, Турцию, Китай, республику Корея и другие страны. Возможность экспортировать кукурузу в страны Восточной Азии особенно важна для аграриев Дальнего Востока, где производство намного превышает потребности внутреннего рынка", - заявил он.

По словам исполнительного директора Союза экспортеров и производителей зерна Ксении Боломатовой, переданным пресс-службой центра, укреплению экспортного потенциала способствовал рост урожая кукурузы - в 2025/26 сельхозгоду он увеличился на 6,1%, до 14,8 млн тонн. "Стоит отметить, что из-за сокращения урожая основных зерновых культур в сезоне 2024/25 тарифная квота на экспорт в прошлом году включала только пшеницу, экспорт кукурузы с 15 февраля 2025 года практически прекратился. В текущем году в связи с высокими показателями урожайности объем квоты увеличен до 25 млн тонн, и она включает все основные культуры - пшеницу, кукурузу и ячмень. Это также позволило поддерживать более высокие темпы экспорта кукурузы с середины февраля 2026 года", - пояснила Боломатова.

По ее словам, дальнейшая динамика экспорта кукурузы будет зависеть, прежде всего, от нового урожая. Определенное влияние окажет развитие ситуации в Иране. В Турции и Китае спрос остается стабильным и достаточным, добавила она.

Компания "Доставка морем" в первом квартале увеличила отгрузки кукурузы почти в пять раз, до 23,4 тыс. тонн с 5 тыс. тонн годом ранее, весь экспорт пришелся на Турцию, сообщает центр со ссылкой на гендиректора Наталью Тугалеву.

По ее словам, ключевые направления, которые показали взрывной рост в этом году, - Турция и Иран. "Другие страны - республика Корея, Китай, Азербайджан, Афганистан, Египет, Албания, Монголия - пока держатся на уровне прошлого года", - сказала она.