РФ и Украина провели обмен военнопленными по формуле 205 на 205

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Россия и Украина в пятницу провели обмен военнопленными в формате 205 на 205, сообщило министерство обороны РФ.

"15 мая с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении.

"При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

"Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - сказано в сообщении.

Предыдущий раз Россия и Украина проводили обмен пленными 11 апреля в формате 175 на 175. Кроме того, тогда с Украины были возвращены семеро российских граждан, жителей Курской области.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 мая 2026 года Военная операция на Украине
