Семеро пострадавших в ходе атаки БПЛА в Рязанской области госпитализированы

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Семеро пострадавших, в том числе четверо детей, госпитализированы после атаки БПЛА в Рязанской области, двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, сообщил журналистам в пятницу помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

По его словам, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Оказание медпомощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Губернатор Рязанской области Павел Малков ранее сообщил о трех погибших и 12 пострадавших в результате украинской атаки по региону.

Повреждены два многоэтажных дома, также обломки БПЛА упали на территорию одного из промышленных предприятий, идет ликвидация последствий, добавил глава региона.

