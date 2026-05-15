Прокуратура проверяет факт жесткой посадки вертолета "ЮТэйр" в Хабаровском крае

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Сургутская транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшей в пятницу жесткой посадки вертолета авиакомпании "ЮТэйр" в Хабаровском крае, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

"15 мая 2026 года около 11 часов по местному времени при выполнении посадки вертолета типа Ми-8 авиакомпании АО "ЮТэйр - Вертолетные услуги" после выполнения авиационных работ допущено повреждение задней части фюзеляжа воздушного судна", - говорится в сообщении.

Члены экипажа и пассажиры не пострадали. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

По данному факту Сургутская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.

Хабаровский край ЮТэйр
