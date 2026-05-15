Россиянин осужден на 21 год за подготовку теракта в Нижегородской области

Мужчина был завербован Службой безопасности Украины, заявили в ФСБ

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Россиянин осужден на 21 год заключения за подготовку теракта в Нижегородской области по заданию украинской разведки, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Вступил в законную силу приговор Нижегородского областного суда в отношении гражданина России, 1976 г.р., признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ст. 275 (государственная измена) УК России", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

По данным ведомства, "уроженец Киева в 2024 году, проживая на территории Украины, был завербован представителем Службы безопасности Украины в целях осуществления за денежные вознаграждения на территории Нижегородской области террористических актов с использованием беспилотных летательных аппаратов".

"Под руководством куратора злоумышленник был обучен конспиративным способам связи посредством мессенджера WhatsApp, обращению со взрывчатыми веществами, проинструктирован о способах и методах выполнения заданий и снабжен денежными средствами для проведения подрывной деятельности", - говорится в сообщении.

В ЦОС отметили, что "при выполнении задания по организации тайниковой закладки фигурант был задержан с поличным сотрудниками ФСБ России, при нем были обнаружены и изъяты взрывные устройства и взрывчатые вещества, БПЛА, документы и средства связи".

"Решением суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год с отбыванием в колонии строгого режима и судебного штрафа в размере 700 тыс. рублей", - заявили в ФСБ, не уточнив имени осужденного.

ФСБ Украина Нижегородская область
